Milly Carlucci insieme a un’icona della Rai: l’annuncio fa impazzire di gioia tutti. Parteciperà come ospite alla finale di ‘Ballando con le Stelle’

Sedici stagioni e 169 puntate. ‘Ballando con le Stelle’ è arrivato all’ultimo atto dell’edizione 2021, con la finale che andrà in onda sabato 18 dicembre. Milly Carlucci e la sua squadra ha ottenuto come sempre un grandissimo risultato di ascolti, confermandosi la regina del week end televisivo. Per chiudere in bellezza quest’anno, la prima serata di sabato prossimo vedrà degli ospiti di eccezione, con la finalissima che si preannuncia davvero avvincente.

Per impreziosire lo show sarà presente una delle colonne portanti della televisione di stato, ovvero Alberto Angela. Il famoso divulgatore scientifico e conduttore tv, coglierà l’occasione per lanciare il suo nuovo ritorno in scena sul piccolo schermo. Andrà in onda infatti a Natale “Stanotte a Napoli”. Sarà un viaggio nel capoluogo campano, mostrandone le parti più suggestive. Dal Rione Sanità alle Catacombe di San Gennaro, fino a Castel Dell’ovo, Piazza del Plebiscito, Palazzo reale, il teatro San Carlo, la Certosa di San Martino, il Cristo velato, il monastero di Santa Chiara e il quartiere di San Gregorio Armeno. Qu verrà mostrato uno dei presepi più suggestivi del mondo.

Milly Carlucci insieme a un’icona della Rai: alla finale di ‘Ballando con le Stelle’ ci sarà anche Alberto Angela

Come detto per la finale di ‘Ballando con le Stelle’ Milly Carlucci ha deciso di fare le cose in grande ed oltre ad Alberto Angela ci sarà un altro ospite d’onore: Red Canzian. Il bassista e voce dei Pooh sarà presente con i ballerini del musical da lui scritto “Casanova opera pop”. Il tour omonimo prenderà il via da Venezia, in prima assoluta al Teatro Malibran, il 21 gennaio 2022 e proseguirà fino al 13 marzo, spostandosi i vari città, tra cui Bergamo e Torino. Non resta che sintonizzarsi su Rai 1, in prima serata sabato 18 dicembre e scoprire chi sarà il vincitore dello show.