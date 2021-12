Novità incredibile per quanto riguarda il futuro di Michelle Hunziker. Il pubblico da casa stenta a crederci, ma sembrerebbe tutto vero. Cosa sta per succedere.

Al timone di All Togheter Now Michelle Hunziker si è rivelata essere una vera e propria donna di spettacolo: completa in tutto. Non si allude solo alla sua bellezza, ma anche ad altre qualità che l’ex moglie di Eros Ramazzotti possiede. La mamma di Aurora ha una bellissima voce, sa ballare e anche recitare. Tutte queste, qualità che difficilmente si possono ritrovare in una qualsiasi conduttrice.

Qualsiasi programma le sia stato affidato, in termini di share, ha sempre volato e nelle ultime ore, secondo diverse indiscrezioni tra cui quelle provenienti da TV Blog, per Michelle dopo anni di tanto vociferare sembra essere giunto il momento giusto.

Michelle Hunziker, novità incredibile lascia tutti di stucco: cosa sta per succedere

Se ne parla ormai da anni e anni, ma pare che l’idea si potrà concretizzare nei prossimi mesi. Come riferisce Tv Blog, si è iniziato a parlare di un programma interamente affidato a lei, alla regina di All Togheter Now. Il format del suo one woman show è stato pensato e ideato dopo lo show teatrale Mi scappa da ridere. All’epoca il progetto finì nel cassetto, rimasto però lì, chiuso anche forse per la scomparsa del produttore Bibi Ballandi.

Oggi però quel progetto rimasto chiuso per tantissimi anni sembra essere prossimo a vedere la luce. Il programma si ispirerà allo spettacolo teatrale e dovrebbe essere composto da un paio di puntate o magari qualche puntata in più come fatto di recente con Zelig.

Le registrazioni non ci sono ancora state, ma si pensa che lo show possa essere trasmesso il giovedì sera. Si pensa il programma possa sostituire il GF Vip che da gennaio anticiperà la puntata del venerdì al giovedì sera. Seguiranno aggiornamenti.