Green Pass, controlli nelle discoteche: chiusi 8 locali

Controlli dei carabinieri Nas nelle discoteche italiane per verificare il possesso del Green Pass da parte degli avventori. Ispezionati 261 locali e controllate oltre 9mila persone. Otto i locali chiusi per gravi inosservanze della normativa anti-covid: 2 in provincia di Torino, 4 in quella di Palermo, 1 a Viterbo e una a Reggio Calabria (quest'ultima totalmente abusiva). Denunciata una persona a Terni per aver esibito un Green pass non suo, mentre a Latina un altro cliente è stato denunciato per aver violato l'isolamento fiduciario, essendosi recato in discoteca pur sapendo di essere positivo al covid.