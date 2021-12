GF Vip 6, una puntata salterà la messa in onda: le motivazioni

Una puntata del GF Vip 6 salterà: ecco perchè Mediaset ha deciso di eliminare un appuntamento dal calendario dell’amato reality show.

Dopo la diretta carica di emozioni del 13 dicembre, adesso tutta l’attenzione degli spettatori del GF Vip 6 è proiettata verso i nuovi ingressi nella casa. Il conduttore Alfonso Signorini ne ha annunciati tre nei prossimi giorni, ed ha chiesto a tutti i vipponi se volevano rimanere. Fra lo stupore generale, Katia Ricciarelli ha chiesto di continuare il suo percorso.

Alex Belli, invece, è stato eliminato dalla casa per non aver rispettato le regole del Freeze ed aver abbracciato la fidanzata, Delia Duran, che era entrato nella casa per lasciarlo. La notizia che il GF Vip 6 salterà una puntata arriva dunque del tutto inaspettata: ecco i dettagli e perchè Mediaset ha preso questa scelta.

GF Vip 6, ecco quando e perchè salta una puntata

Secondo le informazioni ufficiali pubblicate da Mediaset riguardo il suo palinsesto, nella settimana che va dal 20 al 26 dicembre salterà un appuntamento con il GF Vip 6. Le motivazioni sembrano chiare: è stata cancellata la puntata della vigilia di Natale, per poter programmare una programmazione più adatta alla festività.

Al posto del reality show, infatti, il 24 dicembre andrà in onda su Canale 5 Concerto di Natale. L’evento si volgerà in diretta a Roma nell’Auditorium della Conciliazione. Questa ventinovesima edizione sarà condotta da Federica Panicucci, a cui è stato appena comunicato che il suo programma, Mattino Cinque, verrà chiuso.