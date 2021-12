GF Vip 6, abbandona la casa per problemi di salute: nessuno se lo aspettava

Tanti e tanti colpi di scena e addii dolorosi. Uno in particolare ha lasciato tutti senza parole perché nessuno se lo aspettava.

L’ultima puntata del GF Vip 6 è stata ricca di emozioni, colpi di scena e addii dolorosi. I telespettatori sono abituati a tutto ciò, ma l’episodio finito solo qualche ora fa è stato davvero un colpo al cuore per il pubblico da casa, in modo particolare per quanto riguarda la decisione di alcuni gieffini di lasciare il programma a causa del prolungamento dello stesso fino al lunedì 14 marzo 2022. Chi per impegni personali, chi perché soffre la lontananza dalla famiglia, hanno deciso in diversi di chiuderla ieri con l’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Una di coloro che hanno lasciato il GF Vip 6 è la bellissima e solare Francesca Cipriani. Alla domanda di Alfonso Signorini: “Vuoi rimanere o vuoi lasciare la Casa?”, l’ex protagonista de la Pupa e il Secchione ha deciso di rinunciare alla sua permanenza nel programma per dei motivi validissimi ma non per questo sono serviti a far soffrire meno il pubblico che amava vederla all’interno della casa.

GF Vip 6, addio doloroso nella notte: nessuno se lo aspettava

La motivazione reale per cui Francesca Cipriani ha deciso di lasciare la casa non c’entra affatto con il suo Alessandro. “La Francesca che io sono è arrivata anche a voi. Non sono solo boccoli e sorrisi. Purtroppo ho dei problemi di salute, ho dei problemi fisici e devo fare dei controlli da alcuni specialisti. Sono entrata che ero titubante perchè già ad agosto sapevo di non stare bene, ma ancora ci sono dei momenti che non sto bene e devo andare a farmi controllare”.

Dopodiché le lacrime perché la showgirl ha dovuto salutare i suoi amici con i quali aveva legato davvero tantissimo. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia cambia il modo di vedere le cose una volta fuori, ed è per questo che è uno show speciale.