Fabrizio Corona, siluro a Ilary Blasi: “Vi svelo cosa faceva con sua madre”. Ancora una volta il re del gossip italiano non risparmia bordate

Amici mai, non si accettano scommesse. Perché tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi da anni i rapporti stanno a zero. Le immagini di Francesco Totti insieme a Flavia Vento all’epoca del loro matrimonio avevano provocato una frattura insanabile e anche negli anni successivi non hanno mai trovato un punto di incontro.

Ecco perché Fabrizio quando può, tira una stoccata. Come è successo al Peppy Night Fest, lo show condotto da Peppe Iodice sull’emittente campana Canale 21. Ancora una vo0lta ha ricordato, come faceva Pippo Baudo, che senza di lui molti personaggi ancora oggi al top in tv non esisterebbero.

“La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché, è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? Sono staio io a farla fidanzare con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude“.

Fabrizio Corona, siluro a Ilary Blasi: i reali rapporti con uomini e donne della sua vita

L’intervista è servita anche a chiarire i rapporti con altri che hanno fatto0 parte della sua vita, professionale e privata. Come Lele Mora con il quale ha interrotto ogni rapporto “e mi dispiace. Lui ha perso tutto, questo mestiere non si fa con la fortuna e lui non ha le capacità. Si è perso, resta il bene ma dal punto professionale, Lele Mora non vale niente”.

Valgono molto invece le sue ex: “Nina per me è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio. Asia Argento? Nella nostra follia, ci siamo comunque trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia”. E chiude dicendo che tutte, anche Belen, sono ancora innamorate di lui.