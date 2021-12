Belen si è già rifatta una vita? Beccata fuori a cena con un noto attore – VIDEO

Un clamoroso video mostra Belen in compagnia di un noto attore nella notte milanese. Possibile che la showgirl si sia già rifatta una vita dopo aver avuto una figlia con Antonino Spinalbese? Ecco il video.

Nelle ultime settimane, aveva fatto molto discutere la notizia dell’allontanamento di Belen Rodriguez da Antonino Spinalbese. La loro figlia Luna Marì era nata da pochi giorni, e lui non sarebbe stato neanche invitato ad una festa a cui era presente tutta la famiglia di lei. La coppia era poi volata a Parigi nella speranza di rilanciare la relazione.

L’ultima paparazzata per Antonino e Belen è sulla copertina di Chi Magazine, dove i due giurano di volerci provare di nuovo per amore della loro bambina. Ci sarebbe però un video che mostrerebbe Belen fuori a cena con un noto attore, che farebbe dunque pensare che lei si sia già lasciata il passato alle spalle per iniziare una nuova relazione.

Belen, ecco il nome dell’attore con cui è uscita a cena

Whopsee.it ha condiviso un video che sembrerebbe proprio essere inequivocabile. Mostra Belen e l’attore Michele Morrone fuori a cena insieme. I due, durante la sera del 14 dicembre, sarebbero andati fuori a cena al ristorante milanese El Porteño Prohibido, meta di numerosi calciatori e famoso per le carni ed i vini argentini pregiati.

Il video mostra Michele che raggiunge il tavolo: tiene Belen per mano, e lei lo segue, mostrando con il linguaggio del corpo che c’è intimità fra i due. Impossibile non ripensare a quando il protagonista di 365 giorni disse: “Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora, la mia donna ideale è un po’ più altolocata di due te**e e un cu*o. Però, chi lo sa…“.

Questo è il video che mostra insieme Belen Rodriguez e l’attore Michele Morrone: