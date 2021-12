Barbara D’Urso lascia tutti senza parole, la conferma fa male. Ancora una volta i numeri giocano contro la popolare conduttrice

Ancora pochi giorni e molti programmi che ci fanno abitualmente compagnia sempre andranno temporaneamente in ferie. Tra questi anche Barbara D’Urso che ha vissuto una prima parte di stagione decisamente complicata. E anche gli ultimi dati dicono che il trend non cambia.

Su Canale 5 il 13 dicembre Beautiful ha totalizzato 2.395.000 spettatori con il 17%, Una Vita 2.406.000 spettatori con il 17.7% di share. A seguire Uomini e Donne invece 2.754.000 spettatori con il 23.1% e il daytime di Amici 2.200.000 spettatori con il 20.1%. Leggero calo con Grande Fratello Vip ( 2.092.000 spettatori con il 19.4%) e Love is in the Air con un ascolto medio di 1.864.000 spettatori pari al 16.3% di share. Ma poi Pomeriggio Cinque ha messo insieme a 1.656.000 spettatori con il 13.8%, nella presentazione e 1.935.000 spettatori con il 14.1% dalle 17.49 alle 18.34 nella puntata reale. Invece su Rai 1 Vita in Diretta ha totalizzato 1.883.000 spettatori (per il 16.3%), nella presentazione e 2.288.000 spettatori (il 17.3%) nella puntata.

Segnaliamo anche che Mattino Cinque News, al debutto con il solo Francesco Vecchi non affiancato da Federica Pamicucci, è stato il programma più visto. Lo hanno guardato 1.059.000 spettatori con il 19.5%, nella prima parte e 953.000 spettatori con il 18.6% nella seconda parte. Invece su Rai 1 Storie Italiane ha ottenuto 872.000 spettatori (per 17.1%).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michelle Hunziker, novità incredibile lascia tutti di stucco: cosa sta per succedere

Barbara D’Urso lascia tutti senza parole, la serata è un dominio della Rai

Nella serata di lunedì 13 dicembre 2021 ennesima conferma di Rai 1 con la quarta puntata di Blanca: 5.431.000 spettatori pari al 24.9% per la fiction. Su Canale 5 invece Grande Fratello Vip 6 ha totalizzato 3.694.000 spettatori pari al 23.5% di share. Male su Rai 2 Il Collegio con soli 674.000 e su Rai3 Report ha messo insieme 1.818.000 spettatori pari ad uno share dell’8%.

Nell’Access Prime Time, su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ancora alla grande con 5.033.000 spettatori con il 20.7%. Per iol ritorno di Greggiom e Iacchetti a Striscia la Notizia su Canale 5 c’erano 4.058.000 spettatori con uno share del 16.6%.