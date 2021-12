Amici 21, allievo rischia la sostituzione? L’avvertimento di Anna Pettinelli – VIDEO

Dopo l’ultima puntata di Amici 21, allievo rischia la sostituzione: l’esibizione non è piaciuta ad Anna Pettinelli

La classifica stilata da Sabrina Ferilli nell’ultima puntata di domenica 12 dicembre 2021, ha mandato per la prima volta Albe in sfida. L’allievo cantante di Amici 21 finora aveva ottenuto buone posizioni nelle classifiche settimanali ma qualcosa è cambiato. Anna Pettinelli, sua insegnante, lo ha voluto incontrare per dirgli che non ha gradito l’esibizione in puntata.

Ma non è tutto: la strigliata di orecchie si è conclusa con un avvertimento importante per il giovane allievo. “Se vivi in questo limbo di indecisione non andrai da nessuna parte e se non trovi la forza di andare avanti con coraggio o ti sospendo la maglia o ti sostituisco“, ha chiosato la Pettinelli. L’insegnate di canto, infatti, sostiene che Albe sia sempre molto insicuro e questo non va bene.

Amici 21, Albe rischia la sostituzione: l’avvertimenti di Anna Pettinelli

Dopo l’ultima puntata di Amici 21, andata in onda domenica 12 dicembre, Anna Pettinelli è stata severa con il suo allievo Albe. L’insegnante ha cercato di spronare il cantante affinché diventi più sicuro di se stesso. Arrivato in sala la Pettinelli gli ha detto che la sua esibizione non è stata buona, motivo per il quale si trova in sfida.

“Non hai dato un tocco personale alla canzone e soprattutto non ti sei fidato di me. La devi smettere di decidere una cosa e poi rimangiartela. La devi smettere!“, ha detto la Pettinelli sostenendo che in questo modo Albe non andrà da nessuna parte perché il suo percorso è fermo. Infine l’insegnate di canto ha aggiunto: “Te lo dico adesso. Se tu non trovi la forza di andare avanti con il coraggio io ti sospendo la maglia o ti sostituisco, Albe”. Dopo il richiamo il giovane cantante ha detto che si impegnerà per superare la prossima sfida.