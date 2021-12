Alfonso Signorini ha scelto lei come nuovo concorrente per il GF Vip 6: è ufficiale!

Un nuovo ingresso imminente all’interno della Casa del GF Vip 6 scelto direttamente da Alfonso Signorini: adesso è ufficiale!

Quest’anno il GF Vip 6 sta regalando grandi soddisfazioni ad Alfonso Signorini, ma soprattutto tanta audience a Mediaset. Canale 5 sta sbancando con i lunedì e venerdì sera grazie alle peripezie dei coinquilini di Cinecittà che ne combinano di ogni.

Tuttavia, il padrone di casa sta perdendo qualche concorrente per strada: chi eliminati, chi squalificati. È arrivato il momento, per Signorini, di mettere altro pepe in Casa.

GF Vip 6, Eva Grimaldi entrerà nella Casa di Cinecittà

Dopo l’ingresso in Casa del GF Vip 6 di Patrizia Pellegrino, Maria Monsè e Biagio D’Anelli avvenuto in corso d’opera, a novembre, un altro personaggio è pronto a creare dinamiche divertenti ed interessati: Eva Grimaldi. L’ufficialità arriverà domani, 15 dicembre, sul settimanale Chi che ha raccolto in esclusiva le sue dichiarazioni prima dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

“Imma deve stare attenta perché lo ammetto, sono gelosa peggio della Cipriani, butto giù casa, giardino e recinto. Però sono sicura di Imma. E lei è sicura di me”, ha confessato la Grimaldi che, per un po’, sarà costretta a star lontano da sua moglie. Cosa si aspetta dall’esperienza al GF Vip? La Grimaldi è molto convinta: “Voglio innanzitutto molta leggerezza e mi aspetto di sentirmi libera anche se sono rinchiusa in questa Casa. Non ho chiamato nessuno anche se conosco tanti ex gieffini, non ho voluto chiedere consigli, voglio fare il mio reality”.