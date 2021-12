WhatsApp, come leggere i vocali anziché ascoltarli: fantastica svolta

WhatsApp potrebbe accogliere a breve un nuovo aggiornamento che permetterà di ascoltare i vocali anziche ascoltarli: la novità per tutti gli utenti.

È stato un 2021 ricco di novità per WhatsApp, che ha dovuto rimediare a dei termini di servizio che hanno creato non poco scalpore ma soprattutto ai continui disservizi che hanno gettato nel panico gli utenti. Adesso l’app di Meta potrebbe andare incontro ad una nuova svolta. Infatti a breve sarà possibile apprendere gli audio anche senza ascoltarli. Infatti l’applicazione è pronta ad introdurre un nuovo rivoluzionario strumento.

Stiamo parlando di un tool in grado di trascrivere gli audio durante l’ascolto. Infatti lo si potrà ottenere scaricando un’applicazione gratuita chiamata ‘Transcriber‘. Come si apprende dal nome, l’app permette di trasformare gli audio in testo. Infatti una volta che riceverete l’audio potrete cliccare sull’icona condividi che vi permette di andare direttamente su Trascriber. Una volta qui l’applicazione trascriverà il vostro audio durante la riproduzione.

WhatsApp, nuovo aggiornamento: migliorata la versione per pc

Sono sempre tanti gli aggiornamenti che coinvolgono WhatsApp. Stavolta però l’ultimo update non riguarda la versione mobile ma quella per pc. Infatti la novità arriverà sia per Windows che per macOS. Sarà possibile scaricare la Beta sul Microsoft Store. Inoltre la nuova Universal Windows App (UWP) di Whatsapp è completamente riscritta da zero. Nella sua versione Windows 11 integra anche i rinnovati effetti grafici Acrylic. Con il nuovo sistema operativo aumenta anche la velocità dell’applicazione che si aprirà in meno di un secondo.

Viene introdotta anche la funzione disegno, che permette di disegnare su un pannello dedicato e di inviare il risultato come immagine. Le notifiche verranno inviate anche ad applicazione chiusa. Secondo il portale Aggiornamenti Lumia mancherebbero solamente gli stickers, che con molte probabilità verranno aggiunte nelle versioni successive. Per quanto riguarda iOS l’applicazione aggiornata dovrebbe funzionare anche su iPad. Al momento però non si hanno informazioni per quanto riguarda la data d’arrivo su Mac e nemmeno su iPad.