Uomini e Donne, coppia accusata di fingere la crisi: la reazione – VIDEO

Una famosa e longeva coppia nata all’interno di Uomini e Donne è stata accusata di fingere la separazione per aumentare i propri guadagni con le sponsorizzazioni. Ecco qual è stata la risposta dell’ex dama.

Non molto tempo fa la separazione lampo fra Sossio Aruta e Ursula Bennardo aveva suscitato numerose polemiche, soprattutto per la repentina riconciliazione. È possibile che la coppia nata all’interno di Uomini e Donne abbia finto la crisi per aumentare le visualizzazioni dei propri profili e di conseguenza i guadagni pubblicitari?

La stessa accusa è piovuta addosso un’altra coppia storica di Uomini e Donne, ovvero quella formata dall’ex tronista Eugenio Colombo e la corteggiatrice Francesca Del Taglia. Dopo un percorso difficile, i due hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme nel 2013. La coppia è unita da oltre nove anni ed ha avuto due figli, Brando e Zeno.

Uomini e Donne, Del Taglia parla della separazione

L’ex dama di Uomini e Donne, Francesca Del Taglia, si è concessa alle domande dei propri fan, parlando anche della presunta separazione con Eugenio Colombo. L’influencer ha spiegato che non ha mai saputo di nessun tradimento da parte del suo compagno, pertanto non capisce quale sia il problema. Non ha mai neanche annunciato una separazione.

Nonostante in passato le abbiano proposto più volte di creare del gossip, lei si è sempre rifiutata. Da quando ha lasciato Uomini e Donne, sia lei che Eugenio hanno mantenuto il massimo riserbo riguardo alla loro privacy, rivelando pochissimo della loro intimità. Francesca smentisce anche un ipotetico allontanamento temporaneo da Eugenio.

Ecco il Q&A di Francesca Del Taglia con i suoi ammiratori su Instagram:

Questo, invece, è quello che sta impegnando Eugenio in questi giorni, ovvero l’attività di Dj producer: