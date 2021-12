Undicesimo eliminato al GF Vip 6: spunta il nome di chi deve andare via!

Spunta il nome dell’undicesimo eliminato al GF Vip 6. Andiamo a vedere chi è il nome del prossimo concorrente che uscirà dalla Casa.

I telespettatori del GF Vip 6 sono in trepidante attesa per scoprire chi sarà l’undicesimo eliminato dalla trasmissione. Infatti ad oggi sono usciti dalla casa: Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié e Patrizia Pellegrino. Mentre invece in nomination troviamo dei veri e propri protagonisti di questa edizione del reality.

Infatti i candidati all’uscita sono Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsè, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Inoltre ad oggi il biglietto di ritorno per le donne è già stato utilizzato da Miriana Trevisan. L’ex modella ne ha fatto buon uso, tornando quindi tra le grazie del pubblico grazie al suo comportamento mai fuori dalle righe. Andiamo quindi a vedere chi potrebbe uscire.

GF Vip 6, Francesca Cipriani è fuori? Il risultato dei sondaggi

Il televoto di questa settimana sarà decisivo per capire chi continuerà la sua avventura all’interno del reality show, in vista della finale del 14 marzo. Come detto Miriana Trevisan ha sfruttato il biglietto di ritorno per le donne e nel suo rientro in casa è riuscita anche a riconquistare il pubblico. Mentre invece quello degli uomini ancora deve essere sfruttato e potrebbe essere giocato proprio da Gianmaria Antinolfi in caso di uscita.

Secondo i sondaggi spuntati in rete sembrano al sicuro anche la neo-entrata Maria Monsè e Sophie Codegoni, che è riuscita a portare un pò di contenuto all’interno della casa. Più a rischio invece Carmen Russo, che risulta molto silente durante questa edizione del reality. Mentre la serie candidata ad uscire secondo i sondaggi sarebbe Francesca Cipriani. Inoltre sarà curioso anche vedere come l’ex Pupa accoglierà un eventuale eliminazione, visto che in questi giorni sta patendo molto la mancanza di Alessandro Rossi, suo attuale fidanzato.