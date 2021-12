Salvini: “Ridurre le bollette. I soldi si trovano tra i ‘furbetti’ del reddito”

"Il taglio di tasse per 8 miliardi rischia di essere vanificato dal rincaro delle bollette, che quest'anno si preannuncia più alto rispetto agli ultimi anni. Bisogna trovare molto più dei 200 milioni di Euro stanziati, che peraltro non sono stati tolti dal fondo disabilità come qualcuno ha scritto. Una fonte può essere quella dei "furbetti" del reddito di cittadinanza: quelli che vanno in crociera, in settimana bianca o a spacciare droga col reddito percepito in tasca." Lo ha dichiarato Matteo Salvini, leader della Lega, in conferenza stampa.