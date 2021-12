Rai, amatissima serie perde la sua attrice: annuncio in diretta Tv

In maniera del tutto inaspettata, è stato dato un importante annuncio in diretta riguardo le sorti della protagonista di un’amatissima serie Tv della Rai.

Come di consueto, la prima parte di Domenica In del 12 dicembre è stata dedicata al talent-show Ballando con le Stelle. Fra gli ospiti c’era anche Valeria Fabrizi, che interrogata riguardo i suoi impegni dopo la fine della trasmissione ha lanciato una vera e propria bomba in diretta, lasciando tutti senza parole.

Valeria Fabrizi ha infatti rivelato che dopo Ballando con le Stelle il suo futuro sarà incerto. La sua collega Elena Sofia Ricci, infatti, non vorrebbe ricoprire il ruolo di protagonista nella prossima stagione di “Che Dio ci aiuti”, e questo metterebbe a serio rischio l’amatissima serie Tv della Rai, che ha mandato in onda sei fortunatissime stagioni.

La protagonista della serie Tv dà l’addio: cosa succede

Valeria Fabrizi, che in “Che Dio ci aiuti” ricopre il ruolo di suor Costanza, ha cercato di sdrammatizzare quello che suona come un addio della protagonista alla serie Tv: “Prenderanno qualcun’altro… Se sono disperata? No, no!“. Una conferma a queste parole arriva da una precedente intervista rilasciata da Elena Sofia Ricci.

L’attrice che veste i panni di suor Angela ha già una serie di impegni contrattuali improrogabili che la terranno impiegata per tutto il 2022 e parte del 2023. Elena Sofia Ricci si è dunque chieste: “Avranno voglia di aspettarmi? Girare queste fiction chiede un impegno intensivo di otto mesi circa“. Le riprese sarebbero previste per il 2022, questo significa che, molto probabilmente, la protagonista della serie Tv Rai verrà sostituita.