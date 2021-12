Mara Venier, che batosta! Arriva la conferma che nessuno aspettava ma questi dati parlano chiaro: non è stata una bella giornata

Il Natale si avvicina e Mara Venier raddoppia: è successo domenica 12 dicembre, con uno dei volti più amati di Rai 1 protagonista sia nel primo pomeriggio che in prima serata. Ma non tutto è andato come aveva programmato alla vigilia.

L’impegno diverso dal solito era quelli con Telethon – Festa di Natale che zia Mara ha voluto fortemente condurre anche per ricordare la memoria di Fabrizio Frizzi, da sempre vicino alla raccolta. I dati degli ascolti tv però non sono esaltanti: il programma è stato visto da 2.024.000 spettatori pari al 10,4% di share. Invece su Canale 5 la semifinale di All Together Now 4 ha realizzato 2.469.000 spettatori pari al 13,9% di share. Terzo incomodo, Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa: ha totalizzato 3.035.000 spettatori con il 12,8%.

Non meglio è andata per la Venier al pomeriggio: Domenica In ha coinvolto 2.702.000 spettatori pari ad uno share del 15,1%, nella prima parte e 2.520.000 spettatori (15,8%), nella seconda parte. Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi ha totalizzato 3.106.000 spettatori (per il 18,3%). A seguire Verissimo è stato visto da 2.807.000 spettatori con il 18.5% nella prima parte e 2.626.000 spettatori con il 15.6% nella seconda.

Mara Venier, che batosta! Canale 5 approfitta anche dell’assenza di Amadeus

Senza I soliti Ignori – Il ritorno, a dominare l’Access Prime Time è stata su Canale 5 la nuova puntata di Paperissima Sprint che ha ottenuto 3.530.000 spettatori con il 14,8%.. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 950.000 spettatori (per il 4,0%), nella prima parte, e 1.044.000 spettatori (4,8%), nella seconda parte.

E ancora, su Rai1 L’Eredità ha totalizzato di 4.135.000 spettatori (per il 20,2%) e su Canale 5 Caduta Libera ha messo insieme 3.342.000 spettatori (16,5%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 631.000 spettatori (3.43%). Infine su Rete 4 Tempesta d’Amore è piaciuta a 757.000 spettatori con il 3,41%.