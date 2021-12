Manuel Bortuzzo, bomba in diretta: non ci credeva nessuno. L’ex nuotatore azzurro ancora una volta stupisce tutto il pubblico

C’è grande attesa per la nuova diretta del Grande Fratello Vip 6 in programma questa sera, 13 dicembre. Attesa per il concorrente (sempre che sia solo uno) eliminato dalla casa, attesa per i possibili nuovi interessi, ma anche per le dinamiche fra i concorrenti che si stanno evolvendo.

E se alla storia tra Alex Belli e Soleil Sorge sembra non credere nessuno, almeno tra il pubblico da casa. ce n’è un’altra invece che comincia ad appassionare. Perché Manuel Bortuzzo dopo quasi tre mesi di insistenze, sta cedendo alla corte di Lulù Selassié e mai come negli ultimi giorni i due ragazzi sono stati vicini.

Anzi, come riferisce il sito specializzato Biccy.it che non perde un minuto delle dirette giornaliere, l’ex nuotatore azzurro ha speso parole importanti per la ragazza. “Abbiamo impiegato tanto tempo per comprenderci davvero. Adesso però ci rispettiamo a vicenda e siamo sereni insieme. La cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui con me adesso”.

Manuel Bortuzzo, bomba in diretta: ma nella prossima puntata del GF Vip 6 può cambiare tutto

Manuel ha ammesso che anche nelle settimana passate avrebbe potuto starle più vicino e la sua presenza sarebbe servita per rasserenarla, non farle subire crolli emotivi. Poi le ha dedicato un brano di Ultimo, uno dei suoi cantautori preferiti, suonandolo al pianoforte e le ha detti di ricordare sempre quella canzone, rispondendo con un “ti amo” al suo “ti amo”.

Lieto fine e fazzoletti bianchi sguainati per chi si commuove? Non proprio perché secondo le ultime anticipazioni Manuel questa sera uscirà dalla Casa del GF Vip 6 insieme ad Aldo Montano. E ora tutti sui aspettano di capire come reagirà, nel caso Lulù e quanta voglia avrà di stare ancora dentro.