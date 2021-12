Una clamorosa decisione ha lasciato attoniti tutti i telespettatori di Rai 1. Lascerà l’eredità.

Molti dei protagonisti di Uomini e Donne, dopo la partecipazione al dating show trovano fortuna nel campo televisivo. L’ultima ad aver dato una svolta alla sua carriera è Ginevra Pisani. Corteggiatrice a Uomini e Donne nel 2016, modella, Influencer e professoressa de L’Eredità in coppia con Sara Arfaoui ha salutato il pubblico del programma con un messaggio social che ha lasciato tutti senza parole: lascerà il programma, ma non perché non era all’altezza del ruolo.

Infatti lo stesso Insinna ha deciso di ringraziare la 23enne partenopea per il lavoro svolto nel quiz show, con professionalità e dedizione, spiegando che il suo addio è stato dettato dal fatto la “professoressa” sarà impegnata a breve a teatro: sarà in tournée con “La Concessione del Telefono”, capolavoro del maestro Andrea Camilleri. Ginevra Pisani sarà sostituita da un ragazzo, Andrea Cerelli che sarà “il primo Professore dell’Eredità, e che Professore!”, come ha affettuosamente commentato Flavio Insinna, conduttore del game show in onda su Rai Uno.

L’Eredità, clamorosa decisione spiazza tutti: lascia il programma

Ginevra Pisani attraverso il suo profilo Instagram, in un post pubblicato ha deciso di fornire ulteriori dettagli sul suo addio a L’eredità, game show in onda su Rai 1 e condotto da Flavio Insinna, che dopo l’esperienza a Uomini e Donne nel 2016 l’ha consacrata sul piccolo schermo.

Sui social la 23enne partenopea scrive: “L’Eredità, la mia casa. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno. Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare”.

Dopodiché la ex protagonista dello show condotto da Maria De Filippi ha proseguito parlando del suo futuro, ossia dell’esperienza a teatro che l’ha portata a dire no a L’eredità. “Da gennaio sarò in tournée per la rappresentazione teatrale de “La concessione del telefono”, capolavoro del maestro Camilleri. Il cuore batte forte e l’emozione è inspiegabile. Sono commossa da tutti i vostri messaggi, sono tanti e stupendi perché in questi anni abbiamo costruito un legame speciale”.