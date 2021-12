Iva Zanicchi, ricordo straziante dopo il Covid: “Ci hanno proibito di aprirla”

Il Covid-19 ha lasciato delle ferite profonde a Iva Zanicchi: solo un anno fa il Coronavirus le ha portato via suo fratello

A distanza di un anno ancora non si sono emarginate le ferite lasciate dal Covid-19. Raggiunta dal Corriere, Iva Zanicchi ha parlato di quanto sia stato difficile il periodo in cui ha contratto il virus, dei segni che ancora oggi si porta dietro, ma soprattutto di un affetto caro che il Covid purtroppo le ha strappato via.

Difatti, a causa del Coronavirus la cantate ha perso suo fratello: “Un dolore straziante”, ha ricordato la Zanicchi. “Lo adoravo come un figlio. Era un poeta, lui teneva insieme tutta la famiglia”. Iva era convinta che suo fratello stesse per tornare a casa. Solo tre giorni prima della brutta notizia, telefonicamente le aveva detto: “I medici dicono che tra due giorno vengo a casa”. Ma a distanza di tre giorni da quella telefonata l’artista ha rivelato: “E’ arrivato a casa, ma nella cassa”.

Iva Zanicchi svela i segni indelebili del Covid: la perdita di suo fratello e i sintomi che non sono andati via del tutto

A fare ancora più male è il fatto che non le abbiano consentito di aprire la cassa per un ultimo saluto: “Ci hanno proibito di aprirla. Sono ancora incazzata nera con tutti“, ha sottolineato la Zanicchi. Infine, seppure sia passato un anno da quando si è negativizzata, alcuni sintomi del Covid non sono andati via. Al Corriere la cantante ha rivelato: “Non sento l’odore del brodo della domenica, del caffè la mattina. Però grazie a Dio continuo a cantare, respiro bene”.