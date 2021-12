Dall’Isola dei Famosi al Festival di Sanremo: Amadeus ha scelto proprio lei!

Amadeus ha scelto la sua co-conduttrice per il prossimo Festival di Sanremo. Andiamo quindi a vedere chi sarà la protagonista dell’Ariston.

La Rai sta preparando al meglio il nuovo Festival di Sanremo. In questi giorni si è parlato moltissimo della showgirl che potrebbe affiancare Amadeus. Così l’organizzazione della kermesse musicale avrebbe scelto Elisa Isoardi che così potrebbe interrompere la pausa televisiva presa dopo l’Isola dei Famosi. Infatti ad oggi la conduttrice piemontese non ha ottenuto altre interessanti proposte lavorative dopo il reality.

Adesso però potrebbe finire sul palco del Teatro Ariston. A riportare la notizia ci ha pensato il settimanale Vero. Così la Isoardi potrebbe essere impegnata su Rai 1 dal 1 al 5 febbraio 2022. Nonostante sia uscito il nome di Elisa, l’intenzione di Amadeus è quella di farsi affiancare da una showgirl diversa ogni sera. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli su come sarà la prossima competizione canora italiana.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Ex GF svela il suo sogno dopo il tumore: “Vorrei diventare mamma”

Sanremo, Elisa Isoardi affiancherà Amadeus: continua l’organizzazione del Festival

Amadeus anche quest anno sarà direttore artistico e conduttore dell’evento, con lo showman che non ha ancora ufficializzato il cast di Sanremo 2022. L’intenzione del presentatore è quello di farsi affiancare da una showgirl diversa ogni sera. Quindi insieme ad Elisa Isoardi potrebbero esserci anche Alessia Marcuzzi, Matilde Gioli e Matilde De Angelis, proprio quest’ultima ha presentato con successo una puntata dell’edizione 2021.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, LDA si emoziona davanti a tutti: brividi in studio – VIDEO

Inoltre sarebbe spuntato anche il nome del campione olimpico Marcell Jacobs, che potrebbe ricoprire il ruolo che lo scorso anno è stato del calciatore Zlatan Ibrahimovic. Sempre Elisa Isoardi pare sia in pole position per sostituire Francesca Fialdini, che a sua volta potrebbe prendere il posto di Mara Venier a ‘Domenica In’ disposta a prendersi una pausa televisiva per avere più tempo per la sua famiglia.