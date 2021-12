Gomorra 5, cambia tutto: dove e quando andranno in onda le ultime puntate

Manca sempre meno al gran finale di Gomorra 5: dove e quando sarà possibile vedere gli ultimi due episodi. Le anticipazioni

Mancano solo due episodi alla fine di Gomorra 5 e intanto cambia tutto. Non ci saranno anticipazioni al martedì su Sky Q ma le puntate finali andranno direttamente in onda venerdì 17 dicembre su Sky e Now. Dunque nessun privilegio per i possessori di “extra”. Intanto in molti si chiedono come si concluderà questa quinta ed ultima stagione della serie televisiva che ha appassionato davvero tutti.

Stando alle anticipazioni, nella nona e decima puntata di Gomorra 5, Genny Savastano e Ciro Di Marzio giungeranno alla resa dei conti. Il figlio di Pietro Savastano e Donna Imma farà pressione sul magistrato affinché faccia emergere le tracce di suo figlio Pietrino. Intanto Ciro e Nunzia cercheranno nuovi alleati per vincere la guerra.

Gomorra 5, gran fiale su Sky e Now il 17 dicembre: le anticipazioni

Intanto che Ciro e Nunzia cercano nuovi alleati per vincere la guerra, Genny Savastano perderà ‘O Maestrale (interpretato dal drammaturgo Mimmo Borrelli). Quest’ultimo scoprirà che sua moglie ha raggiunto Di Marzio per rivelargli tutte le mosse del figlio di Pietro Savastano, dunque, ritiene che quella di Genny sia una battaglia persa in partenza.

Nell’ultimo episodio Ciro e Genny giungeranno alla resa dei conti. Savastano sarà costretto a seguire il suo ex amico in un ultimo viaggio. Come andranno a finire le cose tra i due? Si ritroveranno, da soli, rinchiusi in un abitacolo. Non ci resta che aspettare il 17 dicembre per seguire il gran finale della quinta ed ultima stagione di Gomorra: in onda su Sky e Now.