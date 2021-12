GF Vip 6, Alex Belli e Soleil Sorge sorprendono tutti: è successo davvero – VIDEO

Colpo di scena tra Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip 6. Partono gli insulti anche a Delia Duran: “Le vai a portare alla cretina di tua moglie”

Manca pochissimo alla 27esima puntata del GF Vip 6 e nella casa si accendono nuove dinamiche tra Alex Belli e Soleil Sorge. Ad aprire le danze è stata proprio l’influencer milanese che pare abbia preso le distanze dall’attore di CentoVetrine. I due fino ad oggi, sotto gli occhi elettronici posizionati nella casa più spiata d’Italia, sono apparsi inseparabili ma, adesso qualcosa si è rotto!

Alex e Soleil in questi due mesi si sono esposti senza remora dando spesso vita a polemiche e critiche. L’attore ha più volte ammesso di essersi innamorato della Sorge mentre quest’ultima ha sempre sottolineato di non aver mai pensato o immaginato un futuro insieme. Ed ecco che oggi ha deciso di prendere realmente le distanze: scopriamo cos’è successo.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>>Mara Venier, che batosta! Arriva la conferma che nessuno aspettava

Alex Belli e Soleil Sorge ai ferri corti: cos’è successo nella casa del GF Vip 6

Soleil Sorge ha deciso di prendere le distanze da Alex Belli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è convinta che il marito di Delia Duran fino ad oggi abbia solo recitato: d’altronde quello dell’attore sarebbe anche il suo mestiere. I due gieffini si trovavano nel giardino della casa quando l’infleuncer ha dato il via ad un forte scontro.

Soleil è stata molto dura nei confronti del suo amico accusandolo di aver sempre e solo giocato. A questo punto Belli, nel tentativo di mettere in chiaro il suo punto di vista, ha alzato la voce. “Le urla le vai a portare alla cretina di tua moglie”, ha replicato la Sorge, sottolineando: “Sei un fake!”. Dopo la lite, un bacio intriso di passione sembrava avesse riportato la pace tra i due.. ma nulla di fatto: la gieffina ha solo teso una trappola ad Alex.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Anticipazioni Uomini e Donne, Ida fa ingelosire Diego: scintille in studio

“Lo senti questo? – Ha detto Soleil -. È falso come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me..”. Intanto l’ex di Luca Onestini non è stata l’unica a prendere le distanze da Belli. Anche Davide Silvestri pare si sia allontano dall’attore. Insomma, in queste ore, il marito di Delia Duran si sarebbe fatto non pochi nemici. Staremo a vedere questa sera in puntata come stanno realmente le cose.