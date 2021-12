Choc nel mondo del cinema: celebre attrice si opera per un tumore alla tiroide

Celebre attrice ha dovuto sottoporsi a un intervento delicato dopo essere venuta a conoscenza di avere un tumore alla tiroide. Sotto choc l’intero mondo del cinema.

Park So Dam, attrice sudcoreana protagonista assoluta in Parasite, film vincitore dell’Oscar, si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico dopo che le è stato diagnosticato un carcinoma papillare della tiroide. Per tale motivo l’attrice classe 1991 non potrà unirsi ai suoi colleghi alla presentazione del suo nuovo film: Special Delivery la cui data di uscita è prevista per gennaio 2022.

“Il film che la vedrà protagonista, “Special Delivery”, sarà presto presentato in anteprima – si legge nel comunicato rilasciato dall’agenzia Artist Company che segue la giovane attrice -. Park So Dam non potrà presenziale alla Premier a causa del suo problema di salute. È molto delusa di non poter stare insieme ai suoi fan che la seguono da tanto”.

Choc nel mondo del cinema: celebre attrice si opera di un tumore alla tiroide

A rendere pubblica la notizia dell’intervento e delle condizioni di salute di Park So Dam, attrice sudcoreana 30enne, sarebbe stata la sua agenzia che attraverso un comunicato ufficiale ha parlato di quanto l’attrice sia rammaricata di non poter presenziare alla Premiere insieme ai suoi colleghi e fan che adesso sono in ansia e sperano che possa riprendersi presto.

Park So Dam è diventata famosa grazie all’interpretazione in Parasite, film vincitore della Palma d’Oro e dell’Oscar, dove ha interpretato Kim Ki-jung. Il suo profilo Instagram vanta 1 milione di follower e lei li vizia pubblicando spesso gli scatti della sua vita privata e del suo lavoro. Sul suo profilo, com’è giusto e normale che sia, di questo periodo difficile periodo che sta passando non vi è traccia.