Charlene di Monaco sfigurata a vita? La tragica indiscrezione

Da diverse settimane, filtrano numerose indiscrezioni riguardo il vero stato di salute di Charlene Wittstock: delle persone molto vicine alla casa reale monegasca sosterrebbero che sia scomparsa perchè sfigurata.

Da diverse settimane lo stato di salute di Charlene Wittstock tiene in apprensione i sudditi del Principato di Monaco. Fino ad oggi non c’è stata nessuna spiegazione ufficiale di quanto successo alla principessa: il marito Alberto si è limitato a confermare che il rapporto fra loro procede a gonfie vele, e lei non è scappata in Sud Africa.

In molti, infatti, hanno sospettato che l’infezione alle vie aeree fosse solo una scusa per allontanarsi per sempre dalla casa reale monegasca e chiedere il divorzio. Così non è stato, e Charlene ha fatto il suo ritorno festeggiata dai sudditi. La gioia, però, si è subito spenta quanto, dopo poche ore, è giunta la notizia del suo ricovero in una clinica svizzera.

Charlene di Monaco sfigurata? Cosa dicono i tabloid

Una nuova indiscrezione riscriverebbe completamente la storia di Charlene di Monaco in questi ultimi mesi: non avrebbe avuto alcuna malattia, ma sarebbe stata sfigurata dalla chirurgia estetica. Il magazine spagnolo Lecturas rivela che la principessa si sarebbe recata a Dubai per l’ennesimo ritocchino estetico, ma qualcosa sarebbe andato storto.

Non è chiaro a quale tipo di intervento si sia sottoposta Charlene di Monaco. Sembrerebbe che sia sfigurata a vita, e per questo motivo non voglia farsi più vedere in giro. A rendere la situazione ancora più preoccupante ci pensa il tabloid Gala, secondo cui la moglie di Alberto avrebbe chiesto a Carolina e Stephanie di prendersi cura dei suoi figli.