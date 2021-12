Champions League, i nuovi sorteggi: chi sfiderà la Juventus e l’Inter

Inizialmente la Juve era stata estratta con lo Sporting Lisbona, mentre l’Inter con l’Ajax. Il nuovo sorteggio è più duro per entrambe le squadre.

Saranno Villareal e Liverpool gli avversari della Juventus e dell’Inter agli ottavi di finale della Champions League. Il sorteggio è stato ripetuto dopo un errore nell’estrazione delle squadre, che ha portato la Uefa a dichiararlo nullo.

LEGGI ANCHE: Super Green pass: controlli nel weekend in tutta Italia nei luoghi della movida. Il bilancio

Inizialmente la Juve era stata estratta con lo Sporting Lisbona, mentre l’Inter con l’Ajax. Il nuovo sorteggio è più duro per entrambe le squadre. Il Villareal infatti, è campione in carica dell’Europa League, mentre il Liverpool è una delle squadre più forti in Europa.

Tutti gli accoppiamenti agli ottavi di finale sorteggiati a Nyon

Salisburgo – Bayern Monaco;

Sporting Lisbona – Manchester City;

Benfica-Ajax;

Chelsea – Lille;

Atletico Madrid – Manchester United;

Villareal – Juventus;

Inter – Liverpool;

Psg – Real Madrid.

Come detto, il primo sorteggio è stato annullato a causa di un errore. Il Villareal era stato sorteggiato con il Manchester United, che però aveva già affrontato durante il girone. L’incrocio non è permesso dalle regole della Uefa, e dopo la richiesta di spiegazioni da parte dell’Atletico Madrid, il sorteggio è stato annullato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Stato di emergenza, proroga fino al 31 marzo. Già domani potrebbe tenersi il Cdm

Il sorteggio iniziale annullato dalla Uefa

Benfica – Real Madrid;

Villareal – Manchester City;

Atletico Madrid – Bayern Monaco;

Salisburgo – Liverpool;

Inter – Ajax;

Sporting Lisbona – Juventus;

Psg – Manchester United;

Chelsea Lille.

Le regole per gli accoppiamenti

Le due squadre teste di serie affrontano quelle della seconda fascia. Durante il sorteggio degli ottavi di finale, non possono affrontarsi due squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi; non possono affrontarsi squadre della stessa nazione; le squadre teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa.

LEGGI ANCHE: Terza dose, Galli a iNews24: “Potrebbe indurre una risposta nei soggetti non hanno risposto alle prime due”

Le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League sono in programma tra il 15 e il 16 e 22 e 23 febbraio 2022. Quelle di ritorno invece, tra l’8 e il 9 e il 15 e il 16 marzo 2022.

I sorteggi di Europa League

Decisi anche gli accoppiamenti per gli spareggi di Europa League. Tra le squadre italiane, l’Atalanta incontrerà l’Olympiacos, il Napoli si sfiderà con il Barcellona, e la Lazio con il Porto. Le vincenti accedono agli ottavi di finale di Europa League.