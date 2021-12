Champions League, disastro UEFA ai sorteggi: è tutto da ripetere!

Disastro UEFA ai sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League: bisogna ripetere tutto e rifare le combinazioni

Alle 12:00 di oggi, lunedì 13 dicembre, è stato effettuato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League a Nyon. I risultati hanno dato grandi sfide in campo, come quella tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi che si sarebbero rincontrati con due casacche diverse. Anche le italiane erano riuscite ad evitare le più temute, con la Juventus che avrebbe incontrato lo Sporting Lisbona e l’Inter contro l’Ajax.

Tuttavia, la UEFA ha commesso un vero e proprio disastro e bisognerà rifare tutto. A presentare ricorso è stato l’Atletico Madrid che ha contestato la pallina del Manchester United nell’urna del Villareal che non ci sarebbe dovuta essere perché parte dello stesso girone. Questo ha causato, inevitabilmente, una serie di eventi che si sono susseguiti ad effetto domino ed hanno falsato i sorteggi.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021