Calciomercato Juventus, due bomber nel mirino: i tifosi sognano! Allegri ha chiesto un rinforzo in attacco già a gennaio

Il campionato della Juventus sta vivendo un’altalena di risultati che la tiene ben lontana dalla zona Champions. Il ritorno di Massimiliano Allegri lasciava presagire una ripresa che nei fatti non c’è stata. Sarri e Pirlo erano di gran lunga avanti nei punti a questo punto della stagione e nonostante tutto erano sommersi di critiche. L’unanimità dei giudizi sulla ‘Vecchia Signora‘ lascia intendere che ci sia bisogno di investimenti importanti sul mercato di gennaio. Il problema è che il bilancio non consente grossi esborsi, almeno dal punto di vista dei cartellini. Un piccolo margine di manovra c’è invece sul discorso ingaggi, visto lo sgravio legato alla cessione di Cristiano Ronaldo. Il ruolo principale su cui intervenire dovrebbe essere l’attaccante. Anche il centrocampista rientra tra le priorità di Allegri, ma in quel caso si cercherà un affare low cost, probabilmente in prestito.

Calciomercato Juventus, due bomber nel mirino: uno tra Cavani e Muriel per Allegri

Sul bomber invece sembra essere aperta una corsa a due. Il ballottaggio è tra Edinson Cavani e Luis Muriel. Il centravanti del Manchester United è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe arrivare a gennaio con un piccolo indennizzo. Dall’Inghilterra fanno sapere che l’ingaggio richiesto sarebbe da 5 milioni netti a stagione. Meno caro il corrispettivo chiesto da Muriel, che avrebbe richiesto all’Atalanta di essere ceduto. Il colombiano ha un cartellino più esoso e per portarlo via alla Dea servono 30 milioni. I buoni rapporti tra le due società potrebbero portare all’inserimento di alcune contropartite tecniche, abbassando la parte cash. Non risulta vera, invece, la voce di un Mauro Icardi in procinto di sbarcare a Torino. Il Psg non apre al prestito e nonostante Wanda Nara sia in contatto con i dirigenti bianconeri, è un discorso che può essere affrontato solo in estate.