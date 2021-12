Assalto al portavalori in autostrada: 4 arresti

Momenti di terrore quelli vissuti il 14 giugno sull'autostrada A1, quando all'altezza dell'uscita di Modena Sud alcuni rapinatori affiancarono un portavalori per rapinarlo. In pochi secondi si scatenò l'inferno: esplosioni, colpi di Kalashnikov e chiodi sulla carreggiata per rubare 2,5 milioni di Euro. La squadra mobile di Modena, in collaborazione con quella di Foggia, ha arrestato 4 uomini - di cui 3 di Cerignola - per rapina aggravata. La base dei rapinatori era in un capannone a Castelnuovo Rangone, dove sono stati trovati degli Ak47 con le impronte digitali di uno di loro.