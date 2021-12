Anticipazioni Uomini e Donne, Ida fa ingelosire Diego: scintille in studio

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne fanno sapere di un Diego molto geloso di Ida: cosa succede

Dopo un weekend di sosta, comincia una nuova settimana di puntate di Uomini e Donne su Canale 5 a partire dalle 14:45 in compagnia di Maria De Filippi e tutti i protagonisti del dating show.

Oggi, lunedì 13 dicembre, andrà in onda la puntata in cui Diego Tavani sarà chiamato al centro dello studio per un ulteriore chiarimento dopo quanto accaduto con Ida Platano. In particolare, il cavaliere ha bisogno di togliersi altri sassolini dalle scarpe ed uno di questi riguarda l’amicizia che lega Armando Incarnato e la sua ex dama.

Il cavaliere, infatti, si mostrerà particolarmente infastidito del rapporto tra i due così stretto ed in così poco tempo, ma le sue parole ed atteggiamenti susciteranno polemiche tra gli opinionisti.

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa succede al Trono Classico

Quando il Trono Over si chiude con un nulla di fatto, Maria De Filippi dedica spazio al Trono Classico con Matteo Ranieri che timidamente si approccia alle sue corteggiatrici, ma la parte clou sarà un’altra: quella di Roberta Ilaria.

La tronista romana, infatti, creerà ancora più insofferenza tra i suoi due corteggiatori, Luca e Samuele tale da accendere una nuova discussione al dating show. Il suo percorso si avvicina lentamente alla fine, ma chi sarà la scelta?