Anticipazioni Un posto al sole: il terribile segreto di Chiara viene scoperto

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano gli sviluppi imprevedibili di diversi intrecci amorosi. Chiara, invece, vedrà il suo terribile segreto scoperto. Ecco cosa succederà nelle puntate in onda dal 13 al 17 dicembre alle 20:45 su Rai 3.

Le anticipazioni di Un posto al sole vedono Chiara protagonista delle prossime puntate. Il suo terribile segreto verrà scoperto. Non si sa quale sarà la reazione di Nunzio, ma di certo Chiara si troverà fra due fuochi: quando deciderà di seguire i consigli di Franco e Nunzio, entrerà in crisi per un evento imprevisto.

Anche Rossella verrà a sapere dell’inaspettata proposta di lavoro ricevuta da Michele. A rivelarle la notizia sarà Silvia, e lei lo spronerà ad accettare il trasferimento a Milano. Questa occasione riavvicinerà Rossella e Michele, e sembrerà crearsi una certa complicità fra i due, anche se lei proverà fastidio per quella che sentirà come una “falsa normalità”.

Anticipazioni Un posto al sole: Vittorio porta avanti il piano

Mentre Rossella sarà impegnata a convincere Michele, anche per lei ci sarà una piacevole sorpresa. Come lei, anche Clara tornerà a riflettere sui suoi sentimenti per Patrizio. Tutto nascerà da un profondo e sincero confronto con Ornella, che la metterà in seria difficoltà. La sua decisione di andare a convivere la farà litigare anche con Alberto.

Dall’altra parte, anche Patrizio è sempre più deciso di voler vivere con Clara, ma i suoi contrasti con i genitori di lei continuano ad aumentare le indecisioni della coppia. Intanto, Vittorio continuerà a portare avanti il suo piano per cercare di far innamorare Speranza di Samuel, nonostante lo scetticismo di lui.

