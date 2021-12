Anticipazioni Love is in the Air, accesissimo litigio tra Eda e Serkan: tutta colpa della gelosia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Claudio Baglioni letteralmente travolto: duro colpo per l’artista

Furiosa lite tra Eda e Serkan: tutta colpa di una telefonata. Le anticipazioni di Love is in the Air

La storia d’amore tra Eda e Serkan è finita da circa cinque anni ma l’interesse dell’architetto per la giovane ragazza non è mai svanito. Dopo le sofferenze e i tanti litigi Sekan vuole ancora riconquistare Eda e per farlo escogiterà un nuovo piano. Come dicevamo inizialmente, il Bolat inviterà Eda in azienda assicurandosi che non ci sia alcun dipendente.

Nonostante l’imbarazzo iniziale, i due si metteranno subito a lavorare e la grande sintonia che li ha sempre uniti verrà immediatamente fuori. Ma non è tutto: Eda e Serkan ceneranno insieme in ufficio. A rovinare il momento di sintonia ritrovata sarà una telefonata ricevuta dalla Yildiz. L’architetto, avvertendo i toni dolci di Eda durante la telefonata, andrà su tutte le furie. Serkan farà di tutto per contenere la sua gelosia ma durante il viaggio di ritorno verso casa esploderà e i due finiranno nuovamente per litigare.