Amici, confessione drammatica di un’ex concorrente: “Ho subito una lacerazione”

L’ex ballerina di Amici 12, Lorella Boccia, confessa: “Ho subito una lacerazione dopo il parto”. Come sta a distanza di circa due mesi

Il 20 ottobre scorso Lorella Boccia ha messo al mondo la sua primogenita Luce Althea. L’annuncio dato su Instagram fece impazzire di gioia gli oltre 800mila followers che tra like e commenti non le hanno fatto mancare l’affetto. Ballerina di successo e conduttrice di Venus Club su Italia Uno, com’è cambiata la vita di Lorella dopo il parto?

Ebbene, l’ex allieva di Amici 12 è stata raggiunta dal Settimanale Oggi dove ha raccontato che il parto non è stato semplice: ha subito una lacerazione. “Non riuscivo a stare seduta. Per dieci giorni ho pranzato e cenato in piedi. Quando hai un dolore fisico, anche la mente ne risente. E io ho bisogno di stare bene per Luce Althea“, ha dichiarato la Boccia. Ma come come sta adesso a distanza di circa due mesi dalla lacerazione? Scopriamolo insieme.

Lorella Boccia, ex ballerina di Amici, confessa: “Adesso va molto meglio”. Parole d’affetto per Niccolò Presta

Lorella Boccia ha dato alla luce la sua primogenita con un parto naturale. Quest’ultimo però non è stato semplice. Come ha raccontato la ballerina al Settimanale Oggi, ha subito una lacerazione che le avrebbe provocato non pochi fastidi. Ma come sta adesso a distanza di circa due mesi?

La neomamma ha raccontato che “va molto meglio”, grazie anche all’aiuto di suo marito Niccolò Presta che si è reso disponibile con le faccende domestiche. Lorella ha dichiarato che Niccolò è sempre stato molto altruista ma da quando è nata Luce Althea è una persona diversa: “Lo guardo e vedo un uomo cambiato. Ha una luce negli occhi che prima non aveva ed è bellissimo“.