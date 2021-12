Amici 21, la rabbia per la mancata dedica a Michele Merlo: i fan insorgono – FOTO

I fan di Amici 21 non hanno gradito la mancata dedica a Michele Merlo da parte di una delle persone che più gli era vicino: il web insorge

Ieri negli studi di Mediaset è tornato Riki per presentare il suo nuovo brano, Scusa. Riccardo Marcuzzo ha partecipato nel 2017 ad Amici, da cui ne uscì vincitore, nella stessa edizione di Michele Merlo. Il cantante è stato ai funerali lo scorso 6 giugno, ha incontrato la famiglia in più occasioni e spesso ha postato foto insieme al cane del suo caro compagno scomparso prematuramente.

Tuttavia, la sua entrata in scena ha fatto molto discutere i fan del programma che hanno subito mandato in tendenza il suo nome accompagnato da una polemica.

Amici 21, Riki sotto accusa per la mancata dedica a Michele Merlo

“Hai spaccato, ma potevi fare un pensiero per Mike” ha commentato un utente su Instagram in merito alla puntata andata in onda ieri, domenica 12 dicembre. Riccardo Marcuzzo non si è scomposto ed ha dato diplomaticamente la sua risposta: “‘Ciao Mike’ me lo sono detto dentro, quando ho fatto le prove e ho rivisto i banchi”.

Riki ha poi aggiunto: “Ho sempre paura di sembrare paracelo e sfruttare cose molto serie solo per promozione. Ci sarà modo per parlarne bene e con calma. Sono a contatto con la sua famiglia”. Quella del cantante di Amici, dunque, non è stata una dimenticanza, ma una forma di rispetto per il compagno scomparso prematuramente su cui non avrebbe mai voluto lucrare.