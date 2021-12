Alex e Cosmary, problemi in amore dopo l’ultima puntata: cos’è successo ad Amici 21

Ad Amici 21 sono nati molti amori, alcuni sono già tramontati: adesso sorgono problemi per Alex e la nuova entrata Cosmary

Nella puntata di ieri, domenica 12 dicembre, è andato in onda un filmato in cui è stato mostrato Alex prima e dopo l’ingresso della ballerina Cosmary. Prima, un Alex sempre cupo e con l’espressione corrugata, dopo un ragazzo sorridente, gioioso e perfino ballerino.

LEGGI ANCHE > > > Undicesimo eliminato al GF Vip 6: spunta il nome di chi deve andare via!

NON PERDERTI > > > Amatissimo concorrente si ritira dal GF Vip: “Ha ricevuto una telefonata particolare”

Il filmato ha creato parecchia ilarità ed anche un pizzico di imbarazzo tra i ragazzi che non si aspettavano di rivedersi in questo modo. Tuttavia, quanto è andato in onda ha diviso il web: da un lato molti pensano sia un teatrino costruito dagli autori, dall’altro qualcuno crede che ad Alex possa veramente piacere la nuova arrivata. Nel frattempo, però, all’esterno è successo qualcosa di inaspettato.

LEGGI ANCHE > > > Alex Belli tocca il seno di Soleil davanti a tutti: il web insorge – VIDEO

Alex e Cosmary, cosa c’è di vero? La fidanzata di lui reagisce in malo modo

Dopo questo filmato andato in onda nella scorsa puntata di Amici 21, qualcosa si è mosso su Instagram. Quanto mostrato era palesemente ironico, per regalare un momento di leggerezza ai ragazzi e far vedere quanto Alex fosse sempre molto serioso, ma qualcuno non l’ha vista così.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uomini e Donne, il grande rimpianto di Isabella Ricci: cosa le manca

Come segnalato da un utente di Twitter, infatti, la -ex?- fidanzata di Alex ha rimosso le storie in evidenza con lui su Instagram ed ha tolto il follow al cantante di Amici.