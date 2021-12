Alex Belli tocca il seno di Soleil davanti a tutti: il web insorge – VIDEO

Tornano a far parlare Alex Belli e Soleil Sorge durante il GF Vip. Infatti l’attore avrebbe toccato il seno dell’influencer, scatenando l’ira del web.

Le due personalità che stanno facendo più scalpore durante questa edizione del GF Vip sono senza ombra di dubbio Alex Belli e Soleil Sorge, che continuano a dividere il pubblico. Nelle ultime ore l’attore ha minacciato più volte di uscire dal programma, per non aver avuto alcun messaggio dai suoi familiari. Mentre invece nelle ultime ore il concorrente sta facendo rumore per un video che è spuntata sui social.

Infatti Belli ha spostato nuovamente il limite dei suoi comportamenti nei confronti di Soleil, sconfinando oltre il lecito secondo i telespettatori. L’attore di CentoVetrine avrebbe toccatto ripetutamente il seno della coinquilina in un momento in cui appariva poco lucido. La Sorge è rimasta sorpresa dal gesto di Belli, mentre ad assistere alla scena ci hanno pensato Manuel Bortuzzo e Lulu Selassiè. Alex dopo ha continuato a scherzare in modo incontrollato e solamente a quel punto Soleil ha accettato lo scherzo.

Alex Belli tocca il seno di Soleil Sorge: telespettatori infuriati

Nelle ultime ore c’è anche stato un battibecco tra Alex Belli e Soleil Sorge. Infatti l’influencer ha accusato l’attore di continuare ad avere comportamenti poco sinceri nei suoi confronti, ribadendo quindi la sua impostazione da attore durante il reality. Quindi la Sorge ha ribadito di capire tutto di lui, ma di basarsi prima sulle parole e poi sui fatti. Proprio il discorso di Soleil ha infastidito e non poco il concorrente, che ha cercato di spiegarsi silenziosamente alla coinquilina.

Intanto sabato scorso l’attore ha minacciato la produzione di uscire dalla casa. Infatti il concorrente non ha digerito il fatto di essere stato completamente ignorato da amici e familiari. Allo stesso tempo, tutti i suoi compagni di avventura hanno ricevuto lettere e saluti dai propri cari, creando sconforto nell’attore. Nonostante la rabbia, alla fine Alex ha scelto di rimanere all’interno della casa, diventando protagonista del triste siparietto con Soleil.