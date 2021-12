Alex Belli insieme a Brooke di Beautiful: cos’hanno fatto insieme – VIDEO

Una straordinaria coppia che ha fatto impazzire il web: Alex Belli e Brooke di Beautiful hanno fatto qualcosa insieme

Da quando Alex Belli è nella casa del Grande Fratello VIP il web si diverte a scovare sempre più aneddoti sulla sua vita personale e sulla sua carriera. Nelle ultime ore, i perfidi account su Twitter hanno trovato una collaborazione tra il gieffino e l’mattina Katherine Kelly Lang meglio conosciuta come Brooke di Beautiful, moglie di Ridge.

Non tutti sanno, infatti, che nel 2019 il coinquilino del Grande Fratello VIP ha girato un film insieme all’attrice statunitense dove interpretano Daniel e Sally.

Alex Belli e Katherine Kelly Lang insieme in un film

AL “TESTOLINA” HO SPUTATO evidentemente il film non se lo è cagato nessuno, quindi lo ha portato al #GFvip pic.twitter.com/x8s5nHJLAZ — sun’s eyebrow 44% (@errikor) December 7, 2021

Questa è una delle scene tratte dal film Dagli occhi dell’amore del regista Adelmo Togliani al suo esordio, uscito in Italia ad aprile del 2019. A recitare sono il gieffino Alex Belli e l’amatissima attrice statunitense Katherine Kelly Lang. La scena ha suscitato parecchia ilarità per l’attore di Centovetrine in un ruolo diverso da quello in cui lo si sta vedendo in questi mesi.

Nello stesso film, per altro, ha recitato anche un’altra conoscenza di Alfonso Signorini: Andrea Montovoli. Quest’ultimo, infatti, ha partecipato all’edizione del GF Vip vinta da Tommaso Zorzi salvo poi abbandonare a febbraio per motivi personali.