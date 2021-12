WhatsApp, come rispondere automaticamente ai messaggi: trucco straordinario

Spunta su WhatsApp un metodo per rispondere automaticamente ai messaggi. Andiamo quindi a vedere come utilizzare il nuovo trucco sull’app.

Sono tantissimi i trucchi presenti su WhatsApp sia quelli da scoprire stesso all’interno dell’applicazione, sia quelli scoperti dagli utenti ed applicabili con applicazioni di terzi. Gli sviluppatori del colosso Meta, però, ancora devono ideare un robot pronto a rispondere automatico, che potrebbe servirci specialmente quando siamo impegnati a lavoro, o quando non abbiamo la possibilità di controllare il nostro smartphone. Al momento però esiste una applicazione di terzi in grado di soddisfare gli utenti più impegnati.

Infatti l’applicazione si chiama “Autoresponder” e ci permette di impostare una risposta automatica, che può essere inviata più volte e per quanto tempo vorrà l’utente. Infatti sono diverse le risposte che possono essere impostate, come ad esempio “Ok“, “Arrivo“, “Ci vediamo lì” o anche “In questo momento sono in viaggio, sentiamoci più tardi“. Questa applicazione, inoltre, ha anche un timer, che ci permette di impostare l’orario in cui farla funzionare.

WhatsApp, a breve sarà possibile dettare un messaggio: come fare

Ormai quasi tutte le persone al mondo utilizzano WhatsApp ogni giorno, con l’applicazione che permette a tutti di messaggiare e chiamare gratuitamente. Inoltre il suo utilizzo diventa sempre più essenziale per la vita di tutti i giorni. Gli utenti, ogni giorno, trovano sempre più metodi per semplificare l’uso del colosso di Menlo Park. Ad esempio è spuntato un trucco per scrivere i messaggi di testo dettandoli al sintetizzatore vocale.

Infatti tutta l’utenza per dettare un messaggio scritto può utilizzare il sintetizzatore installato automaticamente all’interno dello smartphone. Basterà quindi dire al cellulare: “Ok Google“. Successivamente poi dovrete aggiungere: “Invia un messaggio WhatsApp a…” ed infine procedere dettando il messaggio da inviare a quella persona. In alternativa potrete utilizzare l’applicazione ‘Voice To Text‘, gratuita sia per App Store che per Play Store.