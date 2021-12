Tempesta d’Amore anticipazioni, cancro incurabile: protagonista sconvolta

La scoperta di un cancro incurabile al cervello sconvolgerà protagonista di Tempesta d’Amore. Intanto al Fürstenhof arriva Paul

Nuovi colpi di scena attenderanno gli appassionati della soap opera tedesca, Tempesta d’Amore. Dopo aver scoperto la grave malattia, un cancro inoperabile al cervello, Ariane deciderà di non raccontare a nessuno l’esito degli esami. La dark lady però non riuscirà a mascherare fino in fondo il suo terribile stato d’animo. Difatti, ad intuire qualcosa sarà proprio Rosalie.

Intanto l’amore tra Maja e Florian sta per terminare. Quest’ultimo scoprirà che Maja era a conoscenza del fatto che fosse stato Cornelius a provocare l’incidente di Erik e non la prenderà benissimo. Stando alle anticipazioni di Tempesta d’Amore, però, Florian ci ripenserà: lui e Maja si daranno una seconda opportunità. Quanto durerà il loro amore prima di rivivere un’altra battuta d’arresto? Scopriamolo insieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, è accaduto di nuovo: duro colpo per Alfonso Signorini

Tempesta d’Amore, l’arrivo di Paul porterà nuovi scompigli: le anticipazioni

Nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore troveremo al centro della scena Cornelius. Quest’ultimo sarà sempre più vicino al suo intento: incastrare Erik. Ma non è tutto, von Thalheim vorrà truffare anche Cheristoph. Intanto, dopo il riavvicinamento, Maja e Florian si lasceranno di nuovo.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, rissa furibonda e addio: “Trovati un altro”

La giovane donna dai mille talenti scoprirà che Florian l’ha tradita e questa volta vorrà mettere un punto definitivo alla loro relazione. Le anticipazioni di Tempesta d’Amore rivelano inoltre che ben presto tra Paul e Costanze ci sarà una nuova relazione. Ma il passato di Paul verrà fuori sconvolgendo le vite di tutti i protagonisti del Fürstenhof.