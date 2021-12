Sanremo 2022, un premio Oscar alla conduzione insieme ad Amadeus: che bomba!

Un incredibile indiscrezione vede un premio Oscar pronto a condurre insieme ad Amadeus: andiamo a vedere chi sarà il co-conduttore di Sanremo 2022.

Si avvicina Febbraio, il mese in cui andrà in scena il Festival di Sanremo 2022. La Rai si sta quindi impegnando per organizzare al meglio la kermesse musicale. Infatti proprio Amadeus ha già confermato con largo anticipo tutti i big in gara. Adesso gli appassionati vogliono solamente capire chi sarà invitato in qualità di super ospite e chi saranno le showgirl che accompagneranno il ravennate durante il grande evento. A fornire ulteriori anticipazioni ci ha pensato ‘Il Giornale‘.

Inoltre il quotidiano ha fatto anche il punto sulla situazione Fiorello. Per quanto riguarda gli ospiti dovrebbe essere confermato lo scenario visto nella passata edizione, con personalità sia italiane che straniere. Un esempio è Ed Sheeran che potrebbe sorprendere la platea sanremese. Mentre invece sembra scontata la presenza dei Maneskin, dopo la vittoria della passata edizione. Dopo la band romana appare certa anche la presenza del Premio Oscar Roberto Benigni.

Sanremo 2022, Roberto Benigni tra i grandi ospiti: le anticipazioni

L’unico grande ospite internazionale dovrebbe essere Ed Sheeran, italiano di adozione visto che vive gran parte della sua vita nella sua villa in Umbria. Al momento però non c’è alcuna certezza di averlo sul palco dell’Ariston. Mentre sembrava certa la presenza di Stromae che è tornato sulla scena musicale con un nuovo brano e che pubblicherà il disco ‘Multitude’ il prossimo 4 marzo. Appare quasi certa, invece, la presenza dei ‘Meduza‘, i tre produttori italiani che però godono di grande fama in Europa e nel mondo, con il trio che risulta la band italiana più ascoltata al mondo.

Cresce la possibilità di vedere sul palco dell’Ariston anche Alessandra Amoroso, che non ha mai partecipato al Festival da concorrente. Anche Jovanotti potrebbe essere ospite di Amadeus, con il cantante che ha recentemente pubblicato una canzone con Gianni Morandi. Mentre sul versante dei comici, appare certa la presenza del premio Oscar Roberto Benigni. Inoltre vista l’assenza di Fiorello, il comico toscano potrebbe apparire in più puntate facendo da spalla ad Amadeus.