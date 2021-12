Royal Family, cambia per sempre la vita di Meghan Markle: lo farà a breve e sicuramente se ne parlerà a lungo

La visibilità di Meghan Markle è in continua ascesa. L’attrice californiana non ha mai nascosto la sua passione per le telecamere e il ruolo di attrice è sempre al centro della sua attenzione. Nonostante ora sia impegnata con la famiglia (la piccola Lilibet e Archie) strizza sempre l’occhio ad opportunità che possano riguardare la sua sfera professionale. Dai tempi dell’intervista nel salotto di Oprah Winfrey, a marzo di quest’anno, la duchessa del Sussex non ha più messo di concedere interviste esclusive. Il progetto di sponsorizzazione con Spotify e il libro per bambini pubblicato nel 2021, sono solo uno degli aspetti lavorativi su cui la moglie di Harry ha deciso di impegnarsi.

Il mese scorso la Markle è apparsa anche su The Ellen Show, parlando a ruota libera con quella che oltre ad essere un’amica è anche stata la sua vicina di casa. Meghan ha sempre parlato delle cause in cui crede e alcuni pensano che sarebbe un’ottima presentatrice per uno show.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Kate ridotta in lacrime: tutti sconvolti a Buckingham Palace

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, la battaglia di Carlo e Camilla contro il Covid: clamoroso annuncio

Royal Family, nuovo progetto per Meghan Markle: vorrebbe uno show come Ellen DeGeneres

Il corrispondente reale della NBC, Neil Sean, ha discusso della possibilità che Meghan abbia un programma tutto suo. L’esperto ha dichiarato: “Sembra che la duchessa sia stata ispirata dopo essere apparsa in The Ellen DeGeneres Show così tanto da aver ricevuto offerte per apparizioni sul piccolo schermo. Ora non sono del tutto sicuro di come funzionerebbe. Secondo la mia fonte, Meghan ha delle idee molto chiare su ciò che considererebbe di fare per il suo ritorno sul piccolo schermo. Non vorrebbe fare uno spettacolo tipo Ellen DeGeneres che è intrattenimento puro, ma vorrebbe concentrarsi su discussioni più informali, presumibilmente con politici e grandi leader, imprenditori, uomini d’affari, gente di primaria importanza“. Harry sembra sposare a pieno questa ambizione della moglie e non vede l’ora di vederla all’opera. Negli Usa diversi canali importanti sarebbero disposti a concederle il giusto spazio nel prime time. Chissà che all’inizio del 2022 non ci siano grandi novità in materia.