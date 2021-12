Il bambino nella foto oggi è una leggenda del calcio. Nel suo ruolo, l’attaccante, in pochi sono riusciti a eguagliarlo e ancora oggi – nonostante gli anni che avanzano – continua a macinare record su record.

Per parlare di quel bambino, non basterebbe nemmeno un romanzo, figuriamoci un articolo. Però oggi ci proveremo fornendo al lettore solo degli indizi che gli permettano di capire chi è il protagonista di oggi. Ebbene, iniziamo dalla sua nascita e infanzia. È nato a Malmö, nella Svezia meridionale, il 3 ottobre 1981. Figlio di immigrati jugoslavi, dopo la separazione tra i genitori, avvenuta quando lui aveva due anni, il tribunale decide per l’affidamento separato della prole e lui venne affidato al padre.

Vive a Rosengård – sobborgo di Malmö in un quartiere densamente popolato da immigrati – un’infanzia difficile, caratterizzata da povertà, risse, furti e bullismo. Nel 1995, all’età di soli 13 anni, viene acquistato dalla squadra della sua città, il Malmö FF. Mentre nel 2001 viene acquistato dall’Ajax di Beenhakker. È dall’Olanda che inizierà la sua leggenda.

Quel bambino oggi è una leggenda del calcio, un bomber insaziabile: lo riconosci?

Dopo essersi messo in mostra con l’Ajax nell’estate 2004 si trasferisce in Italia, a Torino, dove la Juventus lo acquista pagando il suo cartellino 16 milioni di euro. La sua avventura in bianconero terminerà con Calciopoli, il 2006, anno in cui si trasferisce all’Inter, acerrima rivale della Vecchia Signora.

Dopo l’esperienza milanese passa al Barcellona nel 2009 per poi tornare in Italia e a Milano, sponda rossonera, nell’estate del 2010. Contro la sua volontà viene ceduto nel 2011 al PSG, ma nonostante tanto peregrinare non dimentica l’Italia e il Milan e così il 27 dicembre 2019 torna nella squadra che ha apprezzato più di tutte. Come tutti avrete sicuramente capito, il bambino nella foto è Zlatan Ibrahimovic.