Manuel Bortuzzo e Aldo Montano ancora insieme, succederà molto presto. I due sono diventati indivisibili al GF Vip 6 e non si lasceranno

Quella del 13 dicembre sarà una serata speciale nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Ci sono sei concorrenti in nomination e almeno uno di loro dovrà abbandonare il reality di Canale 5. Ma in realtà gli addii saranno più di uno pe5rfché siamo arrivati al primo vero bivio della stagioni.

Nel corso dell’ultima diretta infatti tutti hanno ricevuto la notizia che in fondo si aspettavano. Il GF Vip 6 non terminerà due settimane prima di Natale, come era scritto sul contratto che hanno firmato, ma andrà avanti per altri tre mesi, con la finale fissata il 14 marzo, una settimana prima dell’Isola dei Famosi.

Ecco perché ognuno di loro dovrà prendere una decisione importante. O rimanere almeno fino a quando non saranno eventualmente eliminati, continuando il reality con lo stesso cachet concordato al loro ingresso. Oppure uscire liberamente, senza dover pagare nessuna penale, anche se così si giocheranno per sempre la possibilità di vittoria finale.

Manuel Bortuzzo e Aldo Montano ancora insieme, la frase rivelatrice sul futuro

Era già successo un anno fa, quando poco prima di Natale l’opzione era stata esercitata da Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, due dei concorrenti più forti. Succederà di nuovo, ormai non ci sono dubbi. Perché Aldo Montano da settimane ha scelto cosa fare e lo ha ribadito ai suoi compagni, spiegando di aver già prenotato lo smoking per il grande addio.

Non sarà da solo però, perché anche Manuel Bortuzzo sembra aver deciso cosa fare. Nelle ultime ore, parlando proprio con l’ex olimpionico che è diventato suo grande amico al GF, gli ha detto cosa spera di vedere lunedì: “Da una parte spero che ci sia Olgaad aspettarti. Dall’altra spero di no, così vieni a dormire da me”.

Olga è la moglie di Montabno, che alcune indiscrezioni vedono già come nuova concorrente all’Isola dei Famosi. Ma questa frase sembra chiarire una volta per tute i programmi di Bortuzzo: e per Lulù non si annuncia una diretta facile.