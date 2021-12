Harry e Meghan, nuovo colpo inferto alla Regina Elisabetta: cos’è successo

Harry e Meghan sono sempre più decisi e conviti delle loro idee. Intanto Elisabetta II accusa un altro duro colpo: la decisione è stata presa

Che Harry e Meghan avessero preso le distanze dalla Royal Family questo era chiaro, ma che decidessero di trascorrere anche le festività natalizie lontano dalla Corona non era certo. A sperare in un riavvicinamento, soprattutto in vista del primo anno senza Filippo, era stata la Regina Elisabetta ma, in realtà, suo nipote ha già già altri pinai in programma.

A rivelare cosa faranno Harry e Meghan questo Natale è stata una fonte, a loro vicina, a Ok!Magazine. Il secondogenito di Lady Diana trascorrerà le festività a cinque miglia di distanza dal Regno Unito. Si tratterebbe di un altro sgarro alla Sovrana che avrebbe voluto la famiglia riunita dopo la morte di suo marito Filippo.

Harry e Meghan, il Natale lontano dalla Corona: quali sono i piani dei duchi di Sussex

La Regina Elisabetta tiene molto al Natale e quest’anno sperava in un riavvicinamento con suo nipote Harry, soprattutto dopo la morte di Filippo. Ma i duchi di Sussex assieme ai loro figli Archie e Lilibet Diana trascorreranno delle festività natalizie molto semplici a cinque miglia di distanza dal Regno Unito: a Montecito in California.

“Vogliono fare il nido e preparare dei pasti fatti in casa”, ha fatto sapere la fonte a Ok!Magazine. Ma i duchi di Sussex non saranno soli. Harry ha deciso di prendere le distanze da Elisabetta II ma non dalla famiglia di Meghan. La coppia infatti dovrebbe ospitare Doria Regland, madre della duchessa, e alcuni amici.

Come ha rivelato ancora la fonte a loro vicina, Harry e Meghan hanno un solo interesse: quello di trascorrere le festività con chi, quest’anno, ha deciso di sostenerli nel bene e nel male. Insomma, a quanto pare, nemmeno il Natale servirà a far riavvicinare i duchi alla Corona e la Sovrana sarà costretta ad incassare questo ulteriore colpo.