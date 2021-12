Gemma Galgani ricorda il lutto che ha segnato la sua vita: “Mi mancano”

Gemma Galgani ha voluto raccontare un lutto che le ha segnato la vita. Andiamo a vedere le parole della dama protagonista di Uomini e Donne.

Gemma Galgani torna a parlare, rilasciando un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Infatti la dama torinese ha voluto rispondere alle numerose domande della Redazione, non nascondendo i dettagli che segnano questa fase della sua vita. Infatti la Galgani rivela che spesso soffre di solitudine e per questo motivo la showgirl spesso prova a mettere da parte i pensieri negativi per andare avanti.

Infatti al magazine Gemma ha rivelato cosa prova a fare ogni volta che questi pensieri le tornano in testa: “Provo ad accettare le emozioni negative, senza averne paura e cerco di passare oltre, per fare spazio a qualcosa di piacevole, ma senza dover mostrare per forza allegria e gioia“. Successivamente la Galgani ha rivelato di sentire ancora la mancanza dei suoi genitori. Andiamo quindi a vedere come la dama ha ricordato i suoi cari.

Gemma Galgani ricorda i suoi genitori: “Mi mancano”

Nel corso della sua intervista, la dama non ha nascosto di essere estremamente legata ai sentimenti e agli affetti. Anche durante la usa intervista al magazine di Uomini e Donne, Gemma ha rivelato questo lato del suo carattere. Infatti non sono mancati i ricordi d’infanzia per la dama che ha rivelato affettuosamente: “Sicuramente mi mancano i miei genitori, credo che mamma e babbo dovrebbero vivere almeno cento anni!“. La showgirl ha rivelato che durante le feste la madre si occupava del menu, riempiendo di gioia le sue tre vivaci figlie.

Infine la Galgani ha rivelato un importante dettaglio su Costabile. Il cavaliere è stato l’ultima fiamma della dama durante la trasmissione, con la dama che ha spiazzato tutti dichiarando: “Mi è stato molto vicino in questo periodo per me piuttosto difficile, interessandosi spesso del mio stato di salute e questo mi ha fatto molto piacere“. Inoltre la dama ha concluso affermando che il cavaliere è tornato al caldo, nella sua amata Sharm.