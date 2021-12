Flavio Briatore-Elisabetta Gregoraci, decisione stupefacente: stentano tutti a crederci

Ad un anno dal Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci è ancora single, con la showgirl che si sta riavvicinando a Flavio Briatore: le ultime.

Elisabetta Gregoraci è ancora single e nell’ultimo periodo si starebbe riavvicinando a Flavio Briatore. La showgirl di Soverato, ad un anno dall’esperienza al GF Vip, ancora deve trovare un’anima gemella. Inoltre nelle ultime ore ci sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma con il proprietario del Billionaire. Allo stesso tempo l’imprenditore sarebbe ancora innamorato della conduttrice televisiva.

Inoltre a permettere il riavvicinamento ci sarebbe proprio Nathan Falco, il figlio nato dalla loro relazione. Ad oggi Nathan ha undici anni e proprio grazie a lui Elisabetta e Flavio hanno mantenuto un bel rapporto di amicizia. Stando alle ultime voci di gossip, Briatore avrebbe un piano segreto per riconquistare la Gregoraci. Andiamo quindi a vedere come l’imprenditore vorrebbe riavere il cuore della showgirl.

Flavio Briatore prova a riconquistare Elisabetta Gregoraci: il piano segreto

Nelle ultime settimane la Gregoraci avrebbe provato a smentire il possibile riavvicinamento a Briatore. La showgirl infatti ha parlato di un relazione fatta di stima e reciproco rispetto. Però nonostante ciò fonti vicino alla coppia, riferiscono di un Flavio Briatore pronto a fare di tutto per un ritorno di fiamma. Questa però sarebbe una vera e propria impresa, visto che i due si sono lasciati ben cinque anni fa.

Dopo la relazione con Elisabetta Gregoraci, Briatore non ha avuto più una relazione duratura se non fugaci legami, flirt piuttosto brevi come quello con Benedetta la studentessa più giovane di Flavio di ben 49 anni. In attesa di capire come si evolverà la situazione, Elisabetta è impegnata con diversi impegni lavorativi ma soprattutto con la crescita del piccolo Nathan Falco. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un concreto riavvicinamento tra i due.