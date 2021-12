Ex vincitore di Sanremo alla Casa Bianca per il concerto con Joe Biden

È tutto pronto per il classico concerto di Natale che si terrà alla Casa Bianca alla presenza del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la first lady Jill: quest’anno ci sarà anche un ex vincitore di Sanremo.

Il concerto di Natale della Casa Bianca è un evento di grande tradizione per il pubblico statunitense. Quest’anno si svolgerà dall’11 al 16 dicembre, e verrà trasmesso dal network Pbs. All’evento, ovviamente, presenzieranno anche il quarantaseiesimo presidente USA, Joe Biden, e la first lady Jill Biden.

A condurre l’evento ci sarà l’attrice Jennifer Garner. Parteciperanno inoltre i cantanti più popolari a livello globale; quest’anno, nella lista compare anche un importante nome italiano. Si tratta di Andrea Bocelli, che è davvero molto amato oltre oceano: ultimamente si è esibito alla Little Caesars Arena di Detroit, registrando il tutto esaurito.

Chi è l’ex Sanremo che si esibirà alla Casa Bianca

Non bisogna dimenticare che Andrea Bocelli ha ricevuto la sua stella nella Walk of Fame americana ormai nel lontano 2010. Ha già avuto innumerevoli occasioni di esibirsi in concerti molto prestigiosi, come quello del matrimonio di Charlene Wittstock e Alberto di Monaco nel 2011 o quello di Eugenia di York con Jack Brooksbank nel 2018.

Durante il concerto di Natale, che prende il nome di “Spirit of the season“, Andrea Bocelli salirà sul palco insieme al figlio Matteo, che ha 24 anni, e Virginia, che ne ha 9. Gli altri cantanti protagonisti dell’evento canoro saranno: Norah Jones, Camila Cabello, Eric Church, Jonas Brothers, Pentatonix, Billy Porter, Northwell Health Nurse Choir. Ci sarà anche il coro ufficiale presidenziale, oltre alla banda musicale della marina militare statunitense.