Esonero Allegri, caos in casa Juventus: le ultimissime

Il ritorno di Allegri non ha dato i frutti sperati ed adesso sono molti i tifosi che chiedono l’esonero del tecnico livornese: cosa succederà.

La Juventus è incappata in un altro pareggio nella trasferta dello Stadio Luigi Penzo, contro il Venezia. Il puntici conquistato contro i lagunari ha fatto infuriare i tifosi della Juventus che adesso sui social stanno invocando l’esonero di Massimiliano Allegri. Infatti al momento i bianconeri sono solamente sesti in campionato, ad undici lunghezze dal Milan capolista. Un rullino di marcia piuttosto deludente, specialmente per quella frangia di tifosi che era pronta a sognare un altro scudetto.

Gran parte dei supporters bianconeri, così, hanno individuato nel tecnico livornese il principale responsabile dei numerosi passi falsi. Sotto la lente d’ingrandimento il gioco spesso troppo difensivo, ma anche una rosa che non sembrerebbe all’altezza delle aspettative. Inoltre secondo molti non basterebbe il primo posto conquistato nel girone di Champions, in cui i bianconeri sono riusciti a battere anche i campioni in carica del Chelsea. Andiamo quindi a vedere la posizione della società sull’allenatore livornese.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Nuova squadra per Cristiano Ronaldo: addio Manchester United

Esonero Allegri, il tecnico rischia? La posizione della società

Nonostante su Twitter sia andato in tendenza l’hashtag #AllegriOut, la Juventus è pronta a confermare la fiducia a Massimiliano Allegri. Dalla parte della società juventina c’è specialmente il passaggio del turno in Champions League, conquistando il primo posto nel girone. Inoltre il Presidente Agnelli sembrerebbe più paziente con il tecnico livornese, che sulla panchina bianconera è riuscito a conquistare 5 Scudetti consecutivi, 4 Coppa Italia e 2 Supercoppe.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Michael Schumacher, ora è ufficiale: nessuno si aspettava un epilogo simile!

Quindi adesso il tecnico livornese dovrà mettersi a lavoro per smentire tutte le critiche dei tifosi. Infatti i supporters bianconeri chiedono un gioco più offensivo e propositivo. Allegri quindi è chiamato anche ad una rimonta da record in campionato. L’obiettivo minimo è un posto in Champions League, anche se i tifosi più esigenti chiedono a questa Juventus di lottare per le prime posizioni in campionato. Vedremo quindi se nella seconda parte di stagione il tecnico riuscirà a dare la svolta decisiva per raggiungere gli obiettivi stagionali.