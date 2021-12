“Appena esci ti sequestro”, Lulù Selassié resta impietrita – VIDEO

Lulù Selassié si è trovata di fronte l’ennesimo cambio d’umore con una frase che la lascia di stucco, senza parole!

Chi ha capito appieno la relazione tra Manuel e Lulù avrà sicuramente risolto un cubo di Rubik ad una mano sola lungo la sua vita. Perché sì, ciò che lega la principessa etiope ed il nuotatore è sempre molto confusionale ed ambiguo. Basti pensare che due settimane fa Manuel Bortuzzo mandò in nomination la Selassié e la settimana dopo era a baciarla e riempirla di attenzioni nel lettone.

Manuel Bortuzzo sorprende Lulù Selassié: baci e coccole da impazzire

“Appena esci ti sequestro, ti lascio un po’ per la famiglia però finiti i giri familiari, sei mia”. Così Manuel Bortuzzo ha deciso di dichiarare a Lulù la sua volontà di continuare la loro storia anche al di fuori delle telecamere sempre vigili del Grande Fratello VIP. Dal canto suo, giustamente, Lulù ha risposto ironicamente e dolcemente: “Che fai? Mi ammanetti?”.

Ad ogni modo, le cose tra i due ragazzi sembrano andare a gonfie vele ed è stato lo stesso nuotatore a dare qualche spiegazione in più: “Mi dispiace che fuori non sia stato capito quello che c’è stato fra noi, Clarissa ti ha detto ‘vai da sola’, questa cosa mi è dispiaciuta. Non posso pretendere che tutto sia capito, per questo mi dispiace”.