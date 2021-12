Anticipazioni Beautiful, finalmente la verità su Thomas: la sua vita è a rischio

Le anticipazioni di Beautiful rivelano finalmente il nome del male che afflligge Thomas da diverso tempo: ci saranno degli sviluppi imprevedibili, e lui rischierà seriamente di perdere la sua vita.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful portano alla luce un gravissimo problema di salute. Finalmente si scoprirà che cosa avrà Thomas, dopo che in molte occasioni diversi protagonisti della soap opera hanno avanzato l’ipotesi che avesse un disturbo mentale più o meno grave.

Durante una discussione accesa fra Thomas e Hope, succederà l’imprevedibile. Lui l’aveva scambiata più volte con un manichino che la raffigurava e che aveva visto prendere vita, oltre ad aver avuto numerose altre allucinazioni. All’improvviso, sembra collassare davanti agli occhi di Hope, e verrà portato di corsa al pronto soccorso.

Anticipazioni Beautiful, la paura ed il crollo di Thomas

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che, una volta arrivati all’ospedale. si scoprirà che Thomas non ha una malattia mentale, ma bensì un edema cerebrale. Questo scorretto accumulo di fluidi all’interno del cervello è evidentemente la causa di tutte le allucinazioni di cui Thomas ha sofferto nei precedenti giorni.

I medici chiederanno l’autorizzazione a sottoporre ad un intervento d’urgenza Thomas, e Hope sarà sopraffatta dai sensi di colpa. Lei, infatti, non ha mai creduto a tutti i sintomi che lamentava il suo partner, pensando fosse diventato improvvisamente pazzo. Anche per questo, non lo lascerà neanche un minuto e deciderà di prendersi cura di lui giorno e notte.