Uomini e Donne, rissa furibonda e addio: “Trovati un altro”

Rissa furibonda ad Uomini e Donne, con i due che dopo un riavvicinamento si sono insultati in diretta: cos’è successo durante il dating show.

Nuovo confronto accesso nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Infatti Armando Incarnato e Marika Geraci si sono resi protagonisti di una rissa verbale, dopo che il riavvicinamento non ha avuto i frutti sperati. La lite è finita con i due che si sono scambiati pesanti insulti, il tutto davanti gli occhi di Maria De Filippi. Inoltre il riavvicinamento non sarebbe riuscito proprio a causa di Marika, che recatasi a Napoli non ha ricevuto l’accoglienza sperata.

La dama durante il dating show ha affermato: “Mi ha risposto male al telefono e mi ha mandato a quel paese“. La concorrente ha poi continuato: “Poi la sera in pizzeria mi ha detto che ero uguale a tutte le altre che ero lì per visibilità perché in puntata ero finita in penombra“. Marika avrebbe poi trascorso il tempo in città da sola, senza neanche ricevere un saluto da parte di Armando.

Uomini e Donne, tremenda lite tra Armando e Marika: la versione del cavaliere

Una volta terminata la confessione di Marika, Armando Incarnato ha voluto dare la sua versione dei fatti. Infatti il cavaliere ha raccontato di aver portato a Marika in albergo, per spiegarle che oramai la loro storia era finita. Ovviamente, proprio dopo aver sentito queste parole, la Geraci è andata su tutte le furie ed ha replicato: “Io non ho parole per questa persona, non meritavo di trattare un trattamento del genere, mi ha lasciato sola fino all’indomani, dopo avermi detto che ci avrebbe pensato“.

Subito dopo Marika è scoppiata a piangere ed ha affermato: “Falso e finto! Come fai ad addormentarti la sera, con tutte le cazzat* che dici da quattro anni (…) Vattene cafone! Sei stato un pezzo di carne, freddo. Ti ho accarezzato il viso e mi hai respinto“. Ma le lacrime della dama non hanno impietosito Armando che ha concluso invitando Marika a trovarsi un altro.